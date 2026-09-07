Valentijn Driessen é extremamente crítico a Mexx Meerdink no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf. Segundo o chefe de futebol, o atacante do AZ ainda tem um longo caminho a percorrer até a elite absoluta.

Meerdink marcou no domingo contra o sc Heerenveen de maneira brilhante, de fora da área. Os alcmarianos venceram por 3 a 2 na Frísia e, com quinze pontos em cinco partidas, lideram a Vriendenloterij Eredivisie.

O belo gol não agrada tanto assim a Driessen: "Como Wim Kieft disse com razão: nos primeiros 70 minutos você não viu Meerdink. Aí ele é realmente um molenga, de fato. Aí ele não trabalha para a equipe e não demonstra agressividade."

"Tem que haver muito mais, se ele quiser, por exemplo, ser o centroavante da seleção holandesa. Em dois, três momentos, talvez você consiga continuar sendo o primeiro centroavante do AZ, mas na seleção holandesa isso realmente não funciona", alerta Driessen a Meerdink.

"Aí você não pode perder a bola de forma tão fácil, e estar tão ausente na primeira hora da partida", conclui o crítico Driessen, afirmando que Meerdink, de 23 anos, ainda precisa evoluir bastante para realmente se tornar um jogador de topo.

Driessen não é o único que às vezes se irrita com Meerdink. Kenneth Perez também fez recentemente uma avaliação dura, depois que o atacante desperdiçou uma grande chance fora de casa contra o Fortuna Sittard.

"Eu quase consigo ficar realmente com raiva de como Meerdink lida de forma displicente com essa chance. Você sabe que provavelmente não vai ter tantas assim. Isso lá é finalização?", disse o surpreso analista da ESPN.