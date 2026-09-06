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imago-sport-1082418042.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Driessen: 'Estes três nomes Xavi anotou após o clássico Ajax x PSV'

Ajax x De Graafschap
Ajax
De Graafschap
Eredivisie

O técnico da seleção, Xavi, deve ter se assustado com o nível do clássico entre Ajax e PSV no sábado, na Johan Cruijff ArenA. Essa é a conclusão de Valentijn Driessen em sua análise para o De Telegraaf. 

Xavi atuará em parte a partir da Espanha como técnico da seleção, sabe Driessen. ''Ajax e PSV, de qualquer forma, não conseguiram convencê-lo, nesse primeiro contato, a pegar o avião para a Holanda com mais frequência.''

''Quando as chances e os gols desapareceram no segundo tempo, a partida caiu para um nível lamentável'', conclui o crítico chefe de futebol. ''Nenhum dos dois clubes conseguiu escapar disso, embora o PSV tenha agravado o sofrimento do novo Ajax no fim ao transformar o 1 a 2 do intervalo em 1 a 3.''

Driessen acha que Xavi anotou três nomes depois de ver Ajax x PSV. ''Ruben van Bommel, Lutsharel Geertruida e Guus Til. Os três jogadores do PSV não atingiram seu melhor nível, mas estiveram envolvidos nos gols do campeão.''

Van Bommel, em especial, chamou a atenção de Xavi, presente em Amsterdã no sábado. ''Van Bommel vem se desenvolvendo como um foguete desde seu retorno de uma grave lesão no joelho e também foi uma ameaça constante no clássico.''

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJA
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De Graafschap
DGR

''No entanto, seu pavio curto não vai agradar a Xavi. Isso prejudica sua confiabilidade e, caso o espanhol o convoque, sem dúvida jogará isso na cara do ponta esquerda'', diz Driessen, referindo-se ao princípio de confusão provocado pelo ponta esquerda do PSV.

''Claro que Van Bommel pode reagir, porque recebe muita pancada, mas ele não precisa passar do limite para tirar o melhor de si'', afirmou Driessen após o clássico da Eredivisie em Amsterdã.

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