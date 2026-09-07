Driessen: 'Esses são os caras mais irritantes dos gramados holandeses'

Valentijn Driessen se irritou bastante no domingo com Etienne Vaessen e Wout Weghorst. A dupla se estranhou no segundo tempo de FC Groningen x FC Twente (2 a 2), com Vaessen disparando após a partida na direção do centroavante grandalhão.

"Você pode acreditar no que quiser e comemorar como quiser, mas não faça isso por tanto tempo", disse Vaessen à RTV Noord, referindo-se à comemoração de Weghorst após seu gol no Euroborg. "Ele primeiro faz uma oração inteira, isso ele deve fazer no domingo. Sim, é domingo, mas acho que isso você tem que fazer na igreja."

"Só achei isso um pouco provocativo. Ele faz um bom gol. Faça uma oração e volte imediatamente", aconselhou Vaessen a Weghorst, que pouco antes do intervalo foi o responsável pelo 2 a 2.

Driessen valorizou o gol de empate de Weghorst em Groningen. "Um gol muito bonito. Mas, mais uma vez, terrivelmente irritante. Esses são os dois sujeitinhos mais irritantes dos gramados holandeses", diz o jornalista, incluindo Vaessen na discussão.

"E de novo aquela atuação de Weghorst, quando ele tinha marcado. Aí você pensa: meu Deus, rapaz. Só volta e age normalmente. Mas foi um golaço", então Driessen não foi crítico apenas à atuação de Weghorst no extremo norte.

Driessen, aliás, entende que Weghorst encarou Vaessen na área do FC Groningen. "A bola estava solta. Weghorst também simplesmente voltou, depois de ter dado uma pancada em Vaessen."

Weghorst marcou pela segunda vez nesta temporada na Eredivisie. Além disso, o atacante também balançou as redes duas vezes pelo Twente em competições europeias.