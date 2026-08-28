Driessen detona Weghorst após entrevista peculiar

Valentijn Driessen se horrorizou no Kick-Off do De Telegraaf com Wout Weghorst. O jornalista ouviu o atacante do FC Twente dizer coisas incomuns na quinta-feira, depois de alcançar a fase de liga da Conference League.

“Quero primeiro agradecer a alguém, e esse alguém é Deus. Ele me deu muita energia e força. Queria dizer isso”, afirmou Weghorst após a vitória por 1 a 4 sobre o FK Qarabag, em conversa com a ESPN.

“Wout Weghorst não deve vir com esse tipo de bobagem”, avaliou Driessen um dia depois no podcast do jornal matinal. “Se é isso que ele quer, tem que guardar para si. Isso, é claro, não faz o menor sentido.”

Mike Verweij discorda totalmente disso. “Isso sim é bobagem. Se é assim que ele se sente e pensa, e sente necessidade de dizer isso diante das câmeras... Justamente não ficamos felizes quando os jogadores dizem alguma coisa de vez em quando?”

“Eu não preciso ouvir de forma alguma essa história sobre Deus e coisas do tipo. Porque é simplesmente uma grande bobagem. Ele tinha Deus ao seu lado, porque Weghorst caiu e arrumou um cartão vermelho para aquele cara. Ele faz a falta e enfia o joelho no peito daquele rapaz. E o rapaz recebe vermelho. Isso também é tudo o que Deus quer”, disse o cínico Driessen.

“Eu não posso discordar disso aqui? Eu simplesmente acho uma declaração ridícula”, repetiu mais uma vez o chefe de futebol. “Toda hora trazer Deus para a história. Por isso achei aqueles comentários até interessantes: uma criança de quatro anos com leucemia, para isso Deus não teve tempo.”

“Se Weghorst quer tirar sua motivação de algum lugar, tudo bem. Mas eu não preciso ouvir isso. E menos ainda quando se trata de Deus”, concluiu Driessen em sua argumentação sobre o centroavante do Twente.