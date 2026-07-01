Driessen descarta um grande nome como possível sucessor de Koeman

Agora que Ronald Koeman está deixando o cargo de técnico da seleção, a KNVB está em busca de um sucessor adequado. Valentijn Driessen já descarta, no podcast Kick-Off, o nome de um candidato de destaque.

“Acho que a KNVB simplesmente não vê potencial no Bosz. Senão, já teria havido algum contato”, afirma Driessen logo no início. “Nesse caso, em janeiro teriam dito: não sabemos como vai ficar a situação do Ronald Koeman. Mas você é, de fato, um candidato.”

O chefe da seção de futebol do jornal De Telegraaf continua seu argumento. “Também ouvi dizer que Bosz é um técnico que sabe conduzir um processo. Assim como Arne Slot no Feyenoord, ele colocou o PSV nos trilhos já na primeira temporada. E eles jogaram um futebol incrível.”

“Então dizem: sim, você tem muito pouco tempo. E passa muito pouco tempo com os jogadores da Seleção Holandesa. Treina pouco. Mas Bosz é tão experiente que consegue incutir rapidamente sua visão na Seleção Holandesa. Koeman conseguiu isso em dois treinos.”

Mike Verweij relembra a passagem de Bosz pelo Ajax. “Nos treinos, os esquemas eram realmente martelados. Não há intervalo entre as séries, porque isso também não existe durante as partidas. É muito intensivo. E ele trabalha com esses rapazes todos os dias.”

“E como técnico da seleção, isso não é possível”, diz Verweij, vendo uma diferença clara entre as duas funções. “Muitos jogadores da seleção ainda jogaram no domingo. Não dá para treinar com intensidade máxima. Há muito o que esclarecer em sessões, reuniões e conversas individuais. Acho que Bosz está no lugar certo em um clube e é menos adequado como técnico da seleção. Só que, se você não lhe der essa chance, ele nunca poderá provar que, na verdade, é adequado.”

Bosz levou o PSV a três títulos nacionais consecutivos e garantiu a participação anual na Liga dos Campeões. No início deste ano, ele renovou seu contrato em Eindhoven até 30 de junho de 2028.