Dracena entrega cargo no Santos, que faz reunião para demitir Bustos

Eliminação na Sul-Americana e vida difícil na Copa do Brasil e Brasileirão fazem o clube buscar mudanças

O Santos prepara mudanças drásticas após a eliminação em casa para o Deportivo Táchira, nesta quarta-feira (6), pela Copa Sul-Americana. Com maus resultados no ano até aqui, o gerente de futebol Edu Dracena entregou o cargo e não faz mais parte do departamento para a sequência da temporada, que também não deve ter mais o técnico Fabián Bustos no planejamento.

Conforme a GOAL pôde apurar, o Santos terá uma reunião nesta quinta-feira (7) que também irá selar a demissão do argentino Bustos, principal foco das críticas após a queda na competição continental. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Uol. O time também vê a possibilidade de classificação distante na Copa do Brasil após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Corinthians nas oitavas de final, além de não conseguir engrenar no Brasileirão: o Peixe é o 10º colocado com 19 pontos em 15 rodadas, mas venceu apenas um dos últimos dez jogos e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Após confirmada a eliminação nos pênaltis para o Táchira, a Vila Belmiro virou palco de protestos: alguns torcedores depredaram placas e tentaram invadir o vestiário para cobrar os atletas. Nos arredores, a polícia chegou a usar bombas de efeito moral para dispersar as manifestações.

Dracena, que chegou ao clube no final do último ano, tem sido criticado pela política de contratações do Santos, e deixa a gerência de futebol com pouco mais de nove meses no posto. Com a iminente saída de Bustos, o clube muda a rota para focar suas atenções na disputa do Campeonato Brasileiro, onde precisa de uma recuperação imediata para escapar das posições mais abaixo na tabela.

Críticas à diretoria

As críticas feitas ao Santos se estendem ao presidente Andrés Rueda. O dirigente é alvo de contestações internamente. As campanhas em sua administração não foram boas.

Nas duas edições do Paulista, o clube lutou contra o rebaixamento, passando longe de uma vaga na fase de mata-mata. No Brasileirão 2021, o time ficou em 10º, chegando a brigar também contra o descenso. Além disso, o time foi derrotado na final da Libertadores 2020, que aconteceu no início de 2021.

A preocupação de Rueda tem sido relacionada às finanças. O clube encontra dificuldades para quitar os débitos e tem uma dívida a curto prazo que supera os R$ 300 milhões.