Douglas Luiz responde a Milton Neves por vídeo machista: "Não aprendeu o que é respeito"

Jogador brasileiro que atua no Aston Villa, da Inglaterra, criticou comentário e publicação feita pelo jornalista nas redes sociais

Na manhã desta terça-feira (27), o jogador Douglas Luiz, do Aston Villa, rebateu Milton Neves após o comentarista postar um vídeo sexualizando a namorada do volante, Alisha Lehmann.

No vídeo, Alisha, que também é jogadora do Aston Villa, aparece comemorando um gol e imita Cristiano Ronaldo, mostrando o número da camisa para as câmeras. O jornalista postou o vídeo com a mensagem: “Sem voltar o vídeo. Qual número estava na camisa dela?”. “Assista e opine”, disse. Depois das críticas, o apresentador apagou o tweet original, mas usuários capturaram a tela do conteúdo.

Douglas, por sua vez, destacou a falta de respeito de Milton Neves: “Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito é sacanagem!”.

Nos comentários das duas publicações, muitos internautas se mostraram favorável a reclamação de Douglas. Uma parte menor reclamou de um suposto "mimimi" do volante brasileiro.