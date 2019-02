Douglas Costa se envolve em acidente de carro na Itália

Apesar dos carros destruídos, o jogador não sofreu ferimentos

O jornal Corriere dela Sera noticiou um forte acidente de carro envolvendo o jogador brasileiro Douglas Costa. Apesar das fortes imagens dos carros destruídos, Douglas não sofreu ferimentos. Já outro motorista foi levado ao hospital.

Imagens dos veículos envolvidos. Fotos de F.Rullo pro @CorriereTorino. pic.twitter.com/lBhUU53ghX

— Clara Albuquerque (@claalbuquerque) 4 de fevereiro de 2019

De acordo com a publicação, o acidente ocorreu na manhã dessa segunda-feira (04) em uma estrada que leva de Turim a Milão. A identidade do outro motorista não foi divulgada, só se sabe que ele tem 47 anos.

O brasileiro dirigia um Jeep Cherokee que se colidiu com um Fiat Punto, na província de Vercelli.

Ainda não há explicações oficiais sobre o modo como o acidente aconteceu. O que se percebe pelas imagens, entretanto, é que a frente do carro de Douglas está destruída. O outro automóvel, porém, teve sua traseira e parte da lateral danificada. O que leva a deduzir que o carro do brasileiro se chocou com o outro que estava à sua frente.

O atleta postou uma foto em seu Instagram momentos antes do acidente acontecer.

Douglas esteve em campo no último sábado (02), no empate entre Juventus e Parma, por 3 a 3, pela Serie A.