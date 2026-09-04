Dos bastidores: como os jogadores do Ahly afastaram o diretor esportivo?

Relatos da imprensa revelaram os bastidores da demissão do português Rui Pedro Braz do cargo de diretor esportivo do Al-Ahli, da Arábia Saudita, nas últimas horas.

O Al-Ahli anunciou, na última quinta-feira, a demissão de Rui Pedro do cargo de diretor esportivo do clube, com a nomeação de seu assistente Osama Hawsawi em seu lugar.

Os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, afirmaram que a demissão de Rui Pedro do cargo de diretor esportivo do Al-Ahli ocorreu após uma reunião realizada pelos jogadores com a direção executiva.

A reunião aconteceu após a derrota sofrida pelo Al-Ahli no clássico diante de seu rival tradicional Al-Hilal pelo placar de 3 a 0, na última terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na terceira rodada da Roshn League.

Vale lembrar que Rui Pedro assumiu o cargo de diretor esportivo do Al-Ahli em outubro passado, após ter ocupado a mesma função no clube português Benfica entre os anos de 2021 e 2025.