Dortmund passa por cima do Leverkusen e encaminha acerto com Reinier

Meia-atacante brasileiro já tem acordo verbal por empréstimo de uma temporada (com opção de mais uma temporada)

Sem espaço no , Reinier, segundo a Goal apurou, está a um passo de ser contratado pelo . Já com aval dos merengues, o meia-atacante brasileiro, que também está na mira do Bayer Leverkusen, já acertou verbalmente um empréstimo válido por uma temporada (com opção de renovação automática por mais uma). Resta, agora, a assinatura de contrato.

Inicialmente, o Leverkusen era o favorito para garantir o acordo com o ex-flamenguista, mas as conversas esfriaram com o clube exigindo 100 milhões de euros para vender Kai Havertz para o , então o maior foco nos bastidores neste momento. O Dortmund entrou forte na jogada e levou a melhor.

Na visão do Real Madrid, o futebol alemão pode dar uma importante experiência tática e técnica para Reinier, que, aos 18 anos, caminha agora para ter a oportunidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Nas últimas semanas, vale destacar, o brasileiro, cujo contrato é válido até junho de 2026, também foi sondado pelo Real .

Desde que foi contratado do por 30 milhões de euros, o meia-atacante disputou apenas três jogos e marcou dois gols oficiais, todos pelo Real Madrid Castilla. É encarado como um "jogador de futuro" por Zinedine Zidane, que atualmente conta com outros cinco brasileiros no elenco principal: Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Junior.

"Vejo ele bem. É um jogador de futuro, ainda é muito jovem e acabou de chegar. Tem qualidade”, declarou rapidamente o francês, no fim de junho.