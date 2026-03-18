Donnarumma: "Estamos muito animados para ir à Copa do Mundo"

Em entrevista à Sportitalia, após a partida entre Manchester City e Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, goleiro da seleção italiana que joga pelo Citizens, falou sobre a iminente repescagem contra a Irlanda do Norte: “Estamos realmente muito motivados, jantamos em Londres com o técnico (Gennaro Gattuso, nota do editor), mantemos contato frequente. Acho que chegaremos lá em ótima forma, tentando dar o máximo, porque precisamos ir à Copa do Mundo, precisamos levar a Itália de volta, não há dúvida alguma”.