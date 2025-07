Donald Trump brinca e diz que pode "forçar" americanos a abandonar o termo 'soccer' para o futebol

Durante entrevista, presidente comenta com bom humor sobre mudar o nome do esporte nos Estados Unidos

O QUE ACONTECEU?

Durante seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump marcou presença na final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O torneio foi realizado em solo norte-americano, reunindo os principais clubes do planeta.

O CONTEXTO

Trump foi convidado para assistir à decisão entre Chelsea e Paris Saint-Germain, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O convite partiu do presidente da Fifa, Gianni Infantino, amigo de longa data do ex-presidente. No estádio, Trump viu o Chelsea vencer o PSG por 3 a 0 e levantar o troféu.

O QUE TRUMP DISSE

Trump participou da cerimônia de premiação e entregou o troféu ao capitão do Chelsea, Reece James. Durante o momento, ele permaneceu no palco por mais tempo do que o esperado, interrompendo brevemente a comemoração dos jogadores.

Em entrevista à DAZN, comentou com bom humor que presenciou “uma pequena surpresa” em Nova York. Também foi questionado se poderia assinar uma ordem executiva para mudar o nome do esporte de “soccer” para “football” nos EUA. Ele respondeu, sorrindo: “Acho que poderíamos fazer isso.”

VOCÊ SABIA?

A elite do futebol mundial voltará aos Estados Unidos em 2026, quando o país será um dos anfitriões da Copa do Mundo ao lado de Canadá e México. Sobre o impacto global do futebol, Trump comentou: “É um esporte que promove união e amor entre os países. Acho que é o mais internacional de todos e pode realmente unir o mundo.”

Getty

O QUE VEM POR AÍ?

Em meados do ano que vem, Trump terá a seleção dos EUA, a USMNT, para torcer. A equipe comandada por Mauricio Pochettino conta com jovens talentos como Christian Pulisic, Gio Reyna, Weston McKennie e Tyler Adams.