Dona Ivone, mãe de Tite, morre aos 83 anos no Rio Grande do Sul

Responsável por inspirar técnico da Seleção Brasileira a seguir carreira no futebol, Dona Ivone recebeu homenagem em jogo do Campeonato Gaúcho

Durante a tarde deste sábado (9), em decorrência de causas naturais, a mãe do técnico Tite, Ivone Bacchi, faleceu aos 83 anos em Caxias do Sul, município localizado a 128 km de Porto Alegre.

Dona Ivone, como a matriarca da família era conhecida, admitiu diversas vezes não ter acompanhado os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2018 por nervosismo e que, por isso, recebia ligações diárias do filho.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento de Dona Ivone Bacchi, mãe do técnico Tite. Neste momento de dor e luto, o Corinthians deseja muita força ao treinador, seus familiares e amigos. #ForçaTite — Corinthians (@Corinthians) March 9, 2019

Antes do clássico regional entre Caxias do Sul e Juventude, conhecido como Ca-Ju, as equipes prestaram homenagem à ela com um minuto de silêncio antes do jogo. Tite teve passagem pelo time da casa entre 1991 e 1992 e outra vez nos anos de 1999 e 2000, quando foi campeão do Campeonato Gaúcho em cima do Grêmio.

Ainda não há informações sobre velório e enterro de Dona Ivone.