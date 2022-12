Quem é Dominik Livakovic, goleiro da Croácia que pegou pênaltis na Copa do Mundo 2022

O jogador do Dínamo Zagreb foi decisivo na disputa de pênaltis contra o Japão, pelas oitavas de final

A Copa do Mundo de 2022 já conhece o seu primeiro grande herói nas sempre dramáticas disputas por pênaltis. Dominik Livakovic, da Croácia, defendeu três penalidades contra o Japão, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e foi decisivo para a classificação dos croatas para as quartas de final.

Livakovic defendeu as cobranças de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma e Maya Yoshida. Os croatas agora esperam pelo vencedor de Brasil e Coreia do Sul nas quartas de final. Decisivo em Copas do Mundo, o goleiro de 27 anos entrou, pela primeira vez, nos holofotes globais do futebol.

Isso porque Livakovic ainda não é um grande conhecido dos grandes fãs de futebol. Defende o tradicional Dínamo Zagreb, que tem protagonismo apenas dentro das fronteiras da Croácia. Livakovic, entretanto, fez parte do histórico grupo que foi vice-campeão mundial há quatro anos, na Rússia. Entretanto, o titular na ocasião era Subasic, que não está no Qatar por ter se aposentado do futebol de seleções.

Livakovic não é tão alto quanto os goleiros mais contemporâneos: tem 1,88m e contrato até 2024 com o Dínamo de Zagreb.