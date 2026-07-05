Domfries inicia sua trajetória no Real Madrid provocando o Barcelona

O holandês Denzel Dumfries deu início à sua trajetória no Real Madrid, após se juntar oficialmente ao elenco do clube, provocando rapidamente o Barcelona, antes do início da nova temporada.

O Real Madrid anunciou, neste domingo, a contratação oficial de Domfries por quatro anos, após o término da campanha da seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026.

A seleção holandesa foi eliminada da Copa do Mundo após perder nos pênaltis para o Marrocos, nas oitavas de final do torneio.

De acordo com o jornal “Marca”, Domfris publicou seu primeiro vídeo como novo jogador do Real Madrid, por meio do recurso “Stories” em sua conta no Instagram. O vídeo contém várias mensagens explícitas e implícitas, acompanhadas por uma mistura de música animada e o hino “La Décima” (A Décima).

No vídeo, Domfries aparece dentro do estádio Santiago Bernabéu, com iluminação suave, montado em um cavalo branco com as cores de seu novo time, arrasando com um visual inspirado na série “Peaky Blinders” e usando um relógio de bolso antigo que marca 22h22 (seu número na Holanda é o 22, e no Inter de Milão era o 2).

Além de tudo isso, ele exibe na sela de couro uma tatuagem em homenagem ao seu famoso gol contra o Barcelona na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões de 2025, na qual o Inter de Milão eliminou o clube catalão com dois gols de Domfris.

Domfries também aproveitou a oportunidade para se despedir do Inter de Milão, clube pelo qual jogou por cinco anos e conquistou dois títulos da Série A, três Copas da Itália e três Supercopas da Itália.

O holandês disse: “Esses cinco anos foram uma jornada maravilhosa, repleta de momentos inesquecíveis, grandes alegrias e também algumas dificuldades. O jovem que chegou para viver sua primeira aventura no exterior parte hoje como um homem, ao lado de sua esposa e seus três filhos, com o coração transbordando de gratidão e de lembranças preciosas”.