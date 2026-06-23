Dois jogadores do Barcelona comemoram as declarações de Álvarez sobre sua saída do Atlético

As declarações bombásticas de Julián Álvarez sobre seu desejo de deixar o Atlético de Madrid provocaram uma onda de comemoração no vestiário do Barcelona, onde Gavi e Fermin López demonstraram publicamente, nas redes sociais, seu apreço pelas palavras do atacante argentino, em uma clara indicação de que o time catalão o receberia de braços abertos.

O jornal catalão “Sport” revelou que Gavi curtiu uma publicação do próprio jornal, que incluía um vídeo das declarações de Álvarez à rede “ESPN”, nas quais ele afirmou ter conversado de fato com “dirigentes do clube” para lhes dizer que “o melhor para todos é a transferência, e eu quero realizar meu sonho”, já que Fermin López fez o mesmo em uma postagem do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Qual jogador vou escolher?

Javi já havia manifestado sua admiração pelo “Aranha” argentino dias atrás, em uma entrevista à rádio RAC 1 antes da partida da Espanha contra a Arábia Saudita, quando declarou: “Qual jogador da Copa do Mundo eu escolheria? Julián Álvarez”, tornando-se um dos primeiros jogadores do Barcelona a comentar publicamente as declarações do atacante argentino após a vitória da Argentina sobre a Áustria.

Grande aprovação no vestiário

E, segundo o “Sport”, Gavi e Fermin não foram os únicos no vestiário do Barcelona a comemorar as declarações de Álvarez, já que suas palavras foram muito bem recebidas pela equipe que, após a saída de Robert Lewandowski, precisa de um atacante de nível mundial para continuar competindo nos mais altos níveis.

Boas-vindas nos escritórios de Juan Gamper

A comemoração pública das declarações de Álvarez pelos jogadores do Barcelona é uma mensagem clara para o jogador de que o vestiário catalão o aguarda com ansiedade, em um momento em que a tensão entre o Barcelona e o Atlético de Madrid sobre o futuro do atacante argentino vai aumentando.