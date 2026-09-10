Dois jogadores do Ajax causam grande irritação: "Realmente inacreditável"

Hans Kraay junior manifestou em sua coluna na Voetbal International sua insatisfação com Marcos Leonardo e Viktor Tsygankov. As duas contratações do Ajax passam longe de dar uma impressão de boa forma física neste primeiro período em Amsterdã.

Leonardo, que foi contratado por 20 milhões de euros junto ao Al Hilal, já vem sendo alvo de críticas há semanas. O atacante brasileiro perde muitas chances e parece ter perdido, por enquanto, a disputa por posição para Tolu Arokodare.

Tsygankov foi contratado nos últimos dias da janela de transferências por 4 milhões de euros junto ao Girona e pôde fazer sua estreia pelo Ajax no último sábado. Contra o PSV, ele atuou por cerca de meia hora.

Isso esteve longe de ser um sucesso absoluto. Tsygankov teve dificuldades visíveis com o alto ritmo do clássico e, no gol decisivo para o 3 a 1 de Esmir Bajraktarevic, mostrou-se particularmente frágil. O ucraniano primeiro perdeu a bola de forma boba e, depois, também deixou bastante a desejar defensivamente.

Kraay junior assistiu a isso com espanto e tira uma conclusão dolorosa para Tsygankov. “Steven Berghuis, aos 34 anos, parece no momento estar consideravelmente mais em forma do que Viktor Tsygankov.”

“O que é isso, afinal, que alguns jogadores, como Marcos Leonardo e Tsygankov, têm a coragem de fazer ao se apresentar sem estar em forma no novo clube?”, irrita-se Kraay em seguida. “Realmente inacreditável.”

Sobre as contratações de Julian Brandt e Tolu, Kraay, por outro lado, é positivo. “Jordi Cruijff abriu bem a carteira e, contra o PSV, vi um centroavante grande, bom e objetivo, Tolu, que os torcedores do Ajax já acolheram de braços abertos. Julian Brandt, sempre me assusto ao vê-lo jogando nos gramados holandeses.”