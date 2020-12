Do que o São Paulo precisa para se classificar à final da Copa do Brasil?

Após perder por 1 a 0 fora de casa, o Tricolor precisa reverter o placar no Morumbi; Veja o que os são-paulinos precisam para avançar

O foi até Alegre enfrentar o pelo jogo de ida da semifinal da Copa do e acabou perdendo por 1 a 0. Diego Souza, aos 17 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida na arena gremista.

Do que o São Paulo precisa para se classificar à final da 2020?

Com a derrota por um placar mínimo fora de casa, o São Paulo precisa vencer o jogo de volta na próxima quarta-feira (30), no Morumbi, por dois gols de diferença para avançar (2 a 0, 3 a 1, por exemplo).

Caso o Tricolor vença por 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. O empate não serve para o time de Fernando Diniz, e vale lembrar que o gol fora de casa não é critério de desempate nesta fase da Copa do Brasil.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, o São Paulo agora irá avaliar se poupa, ou não, os seus principais jogadores para o duelo contra o , no Maracanã, na noite de sábado (26). O técnico Fernando Diniz pode priorizar, momentaneamente, a Copa do Brasil, já que é um título nacional que o clube ainda não possui.