Do que o Santos precisa para avançar na Copa Sul-Americana?

O Peixe bateu o Independiente por 1 a 0, dentro da Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Depois de não ter conseguido avançar na fase de grupos da Libertadores, o Santos vê na Copa Sul-Americana uma possibilidade real e importante de conquistar um grande título nesta temporada. O clube brasileiro entrou já nas oitavas de final do segundo principal certame sul-americano, após sua eliminação na Libertadores, e logo de cara enfrentou o também gigante Independiente, da Argentina.

No duelo de ida, dentro da Vila Belmiro, o Peixe foi superior mas levou sustos. No final das contas, deixou o gramado com a vitória por 1 a 0 que lhe dá certa vantagem para o encontro de volta – marcado para a próxima quinta-feira, 22 de julho, na Argentina. O único gol foi marcado por Kaio Jorge.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para avançar às quartas de final, além de qualquer vitória contra o Independiente, o Santos também tem a vantagem do empate. Qualquer igualdade no placar classifica a equipe treinada por Fernando Diniz. Caso seja derrotado por 1 a 0 a definição será nos pênaltis.

Santos pode até perder que avança na Sul-Americana

(Foto: Divulgação/Santos)

Como nas competições da Conmebol vale o critério do gol qualificado, o Santos pode até perder por um gol de diferença, desde que faça gols na Argentina, que também segue adiante. Resultados como 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e por aí vai também são úteis para o Alvinegro Praiano.