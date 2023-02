Do que o Porto precisa para se classificar na Champions

Após derrota por 1 a 0 contra a Inter de Milão, a equipe lusitana buscará a vaga nas quartas em casa

O Porto perdeu para a Inter de Milão, pelo placar de 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O duelo aconteceu nesta quarta-feira (22), no San Siro e agora coloca a equipe portuguesa em desvantagem para o duelo decisivo no estádio do Dragão, que acontece no dia 14 de março.

Como a Champions League aboliu o critério do gol qualificado, o Porto precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar às quartas de final. O empate favorece a Inter de Milão e vitória portuguesa por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis.

Consequentemente, qualquer derrota elimina o time azul precocemente da Champions League, após ter terminado a fase de grupos em primeiro lugar do Grupo B, no qual conseguiu 12 pontos. O Porto atualmente é o segundo colocado do Campeonato Português e vinha de uma sequência de 10 vitórias consecutivas.