Do que o Palmeiras precisa para se classificar à final da Copa do Brasil?

Verdão precisa vencer fora de casa para garantir a sua classificação; entenda

O recebeu o pelo jogo de ida da semifinal da Copa do e acabou empatando com o time mineiro por 1 a 1, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (23). Ademir fez o gol dos visitantes, enquanto Gustavo Gómez igualou, tudo no primeiro tempo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Do que o Palmeiras precisa para se classificar à final da 2020?

Mais times

Com o empate do primeiro jogo, o Palmeiras precisa de uma vitória por qualquer placar (1 a 0, 2 a 1, por exemplo) para avançar à grande decisão da Copa do Brasil.

Caso o empate volte a acontecer no estádio Independência, a decisão da vaga será nas penalidades. A derrota elimina o Alviverde, e vale lembrar que o gol fora de casa não é critério de desempate nesta fase da Copa do Brasil.

Na sexta posição do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, o Palmeiras agora se volta à competição, onde irá receber o RB , na noite do domingo (27). O técnico Abel Ferreira pode promover algumas mudanças na equipe, priorizando o jogo de volta contra o América-MG, que será na quarta-feira (30).