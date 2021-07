Do que o Flamengo precisa para avançar na Libertadores?

Com gol de Michael, o time agora treinado por Renato Gaúcho saiu em vantagem sobre o Defensa y Justicia nas oitavas de final

O Flamengo não jogou bem na estreia de Renato Gaúcho como treinador da equipe rubro-negra, mas ao menos conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Um resultado garantido graças ao gol de Michael, que mantém o bom momento do ponta, e às várias defesas decisivas do goleiro Diego Alves.

Em busca do terceiro título de Libertadores de sua história, o Flamengo recebe o time argentino na próxima semana e ao menos tem a vantagem do empate: qualquer igualdade leva os rubro-negros adiante na competição continental – assim como, obviamente, qualquer vitória.

Caso o Defensa y Justicia vença os rubro-negros por 1 a 0 no próximo dia 21 de julho, a definição de quem seguirá para as quartas de final será nos pênaltis. Se a equipe argentina fizer ao menos dois gols, vence por qualquer diferença mínima no placar (2 a 1, 3 a 2 e por assim em diante).