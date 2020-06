Do que o Botafogo precisa para ir às semifinais da Taça Rio?

Fogão disputa diretamente com o Boavista uma vaga no mata-mata do segundo turno do Campeonato Carioca

O retomou as atividades profissionais há pouco tempo e já entrou em campo neste domingo (28) diante da , no Engenhão, goleando por 6 a 2 e conseguindo um importante resultado para chegar às semifinais da . Como o torneio ficou mais de três meses parado, refresque aqui a sua memória sobre o que a equipe precisa para avançar ao mata-mata.

Com a vitória sobre o adversário de Cabo Frio, o chegou a sete pontos e ultrapassou o Boavista, concorrente direto pela vaga, por ter um saldo de gols melhor do que o adversário. Agora, vai à última rodada precisando de uma vitória sobre a do Governador. O duelo deve ocorrer no próximo meio de semana, em data e horário ainda a ser confirmada pela FERJ.

Como não há diferença de pontos em relação ao time de Saquarema, o Botafogo precisaria, no mínimo, vencer o adversário com a mesma diferença de gols que o Boavista impuser no seu jogo. Ou seja, caso o Boavista surpreenda o , o Botafogo terá de repetir o placar no seu duelo para não correr risco de ser ultrapassado no saldo de gols.

Taça Rio 2020 - Classificação do Grupo A

POSIÇÃO TIME P V E D GP GC SG 1º Flamengo 12 4 0 0 12 2 +10 2º Botafogo 7 2 1 1 9 7 +2 3º Boavista 7 2 1 1 5 3 +2 4º 4 1 1 2 5 4 +1 5º 4 1 1 2 3 6 -3 6º Cabofriense 0 0 0 4 4 16 -12

Vale lembrar que o Mengão está 100% na Taça Rio e é favorito no confronto marcado para quarta-feira (1º/7), no Maracanã, possivelmente ajudando o rival histórico. No mesmo dia, o Botafogo entra em campo no Luso-Brasileiro para encarar a Portuguesa.

O que o clube de General Severiano já sabe é que não consegue mais alcançar o Flamengo, brigando apenas pela segunda posição da chave. Dessa forma, ele enfrentaria nas semifinais o primeiro do Grupo B, posição atualmente ocupada pelo .

Em ano de reconstrução financeira, o Bota teve sucesso em apenas um clássico, derrotando o por 1 a 0. Diante de Fluminense e Flamengo sofreu duros baques, perdendo ambas as vezes por 3 a 0.