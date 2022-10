A equipe catalã necessita de um verdadeiro 'milagre' para avançar; veja as possibilidades

Indo para um confronto complicadíssimo diante do Bayern de Munique, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23, o Barcelona ainda sonha com a classificação para as oitavas de final da competição, mas precisará ter um bom resultado contra os bávaros se quiser ter uma chance entre os 16 classificados.

Na última rodada, o Barça empatou por 3 a 3 com a Inter de Milão, no Camp Nou, depois de levar a virada dos italianos no segundo tempo, e ganhou uma "sobrevida" em busca da classificação para o mata-mata da Champions. Ainda assim, a situação dos catalães no grupo C é bastante complicada.

Do que o Barcelona precisa para se classificar na Champions League?

Getty

Com 4 pontos somados nas quatro primeiras rodadas, a equipe espanhola está três atrás da Inter, que é a vice-líder e leva a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate segundo o regulamento da Champions.

Ou seja, para avançar ao mata-mata da competição continental, os catalães precisam:

• Vencer os dois últimos jogos, contra Bayern de Munique (C) e Viktoria Plzen (F), respectivamente, e torcer para que a Inter de Milão não vença seus últimos dois compromissos.

• Ou, vencer um dos últimos dois jogos e empatar o outro, e torcer por duas derrotas da Inter de Milão nas rodadas finais.

Vale lembrar que, na próxima rodada da fase de grupos, os italianos recebem o Viktoria Plzen, lanterna do grupo, ainda sem pontos somados, no Giuseppe Meazza. No primeiro confronto, na República Tcheca, a Inter venceu por 2 a 0.

Para que a possibilidade de classificação do Barcelona continue de pé, os italianos precisam perder pontos contra os tchecos, em casa.

Já na última rodada, a Inter encara o Bayern de Munique, líder isolado e já classificado para o mata-mata, na Allianz Arena.