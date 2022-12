Do que Neymar era acusado na Justiça da Espanha por transferência ao Barcelona?

A história da transferência do craque, do Santos ao Barça, foi de 2013, passando pela saída do jogador ao PSG em 2017, mas só terminou em 2022

Neymar chegou ao Barcelona em 2013 e deixou o Camp Nou em 2017, rumo ao PSG, mas foi apenas em dezembro de 2022 que a história do jogador com o clube catalão teve o seu ponto final definitivamente cravado. Isso porque a justiça espanhola absolveu Neymar e outros envolvidos no processo de “corrupção provada” em sua venda do Santos para o Barça. A decisão seguiu os mesmos critérios do Ministério Público espanhol, que já havia retirado as acusações de fraude na reta final do processo.

A história envolvendo a ida de Neymar ao Barcelona foi repleta de capítulos polêmicos envolvendo os bastidores da negociação. Quem acionou a justiça contra Neymar, os clubes envolvidos e demais peças da negociação foi o fundo DIS, que em 2009 adquiriu 40% dos direitos econômicos do então jovem craque brasileiro, na época em que a Fifa permitia este tipo de ação – a entidade baniu esta modalidade de negócio em 2016. Quando o negócio foi fechado para Neymar ir jogar na Europa, o valor anunciado da transferência acabou não sendo o valor de fato da mesma e motivou o processo de “corrupção privada”.

O Barcelona anunciou a contratação de Neymar, em maio de 2013, por 17,3 milhões de euros. A DIS, então, recebeu os 40% que lhe cabiam: 6,84 milhões de euros. Acontece que, posteriormente, o próprio clube catalão voltou atrás ao se referir aos valores pagos pelo craque: gastou, na verdade, 57 milhões de euros. Uma diferença considerável cujo dinheiro foi pago para a N&N, empresa fundada pelo pai de Neymar e responsável pela carreira do jogador.

Os valores foram referenciados como pagamentos por amistosos a serem disputados, entre Barcelona e Santos, direitos de imagem, luvas e outras variações. O DIS, contudo, se viu prejudicado pela operação e argumentou ter sido vítima de manobras feitas para reduzir o seu valor na negociação.

A acusação feita contra Neymar, seus familiares e agentes foi de “corrupção privada”, crime que só passou a existir na Espanha em 2014, portanto um ano após a ida do atacante para o Barcelona. Esta foi a principal linha de argumentação dos advogados de defesa de Neymar.

A DIS pedia a prisão de Neymar, além do pagamento de multas milionárias por parte de seu pai, de dirigentes do Barcelona (Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu) e do ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues. A inocência do atacante foi anunciada pelo tribunal de Audiência de Barcelona, virando, enfim, uma página que seguia aberta.