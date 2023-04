Do que o Bahia precisa para avançar na Copa do Brasil?

O Tricolor saiu em vantagem contra o Volta Redonda, com triunfo por 2 a 1 fora de casa

O Bahia teve dificuldades contra o Volta Redonda, mas venceu o adversário do Rio de Janeiro por 2 a 1, na Cidade do Aço, e volta com vantagem para Salvador em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2023.

Dentro do Estádio Raulino de Oliveira, Biel abriu o placar contando com bela assistência de Everaldo. O Tricolor levou o empate através do zagueiro Gabriel Bahia, mas garantiu o triunfo e a vantagem graças ao tento de Gabriel Xavier.

Para avançar às oitavas de final, o Bahia precisa apenas de um empate no duelo marcado para 27 de abril. Qualquer vitória obviamente leva o Baêa adiante, mas em caso de derrota por um gol de diferença a definição vai para os pênaltis. Caso perca por dois gols de diferença, o Volta Redonda avança.