O nome do marroquino Azzedine Ounahi continua bem presente no mercado de transferências de verão, depois de ter voltado a chamar as atenções graças às suas exibições de destaque na fase final do Campeonato do Mundo de 2026, tornando-se num dos médios mais cobiçados neste mercato.

E enquanto o nome do Al-Ittihad saudita surge entre os clubes interessados na sua contratação, a realidade atual dentro do "Al-Amid" levanta várias interrogações sobre a capacidade do clube de fechar um dos negócios mais aguardados deste verão.

Forte concorrência europeia

Ounahi, jogador do Girona espanhol, continua a atrair o interesse de vários clubes, depois de ter provado a sua capacidade de fazer a diferença graças à sua visão de jogo apurada, à precisão dos seus passes e à inteligência das suas movimentações no meio-campo.

O interesse não se limita ao Al-Ittihad, já que o Ajax de Amesterdão é um dos principais clubes que procuram contratar o jogador, a par do interesse de outros clubes que acompanham a sua situação no clube espanhol.

Os relatos apontam para que o valor do negócio possa situar-se entre os 10 e os 20 milhões de euros, além de um salário anual que poderá chegar a mais 5 milhões, números que fazem deste negócio um dos mais caros para o Al-Ittihad no momento.

A crise financeira como obstáculo

Mas, olhando para o cenário dentro do Al-Ittihad, a missão de concretizar o negócio parece mais complicada do que aparenta no papel, sobretudo perante os contínuos rumores de que o clube sofre com falta de liquidez financeira durante este mercato.

Esta crise já afetou os movimentos da direção, depois de esta ter recuado na conclusão de mais do que um negócio nas últimas semanas, sendo o mais destacado o de Abdullah Radif, que ficou parado apesar da existência de um acordo de princípio, antes de o clube recuar devido à falta da liquidez financeira necessária.

O nome do Al-Ittihad esteve ainda associado a vários jogadores em diferentes posições, sem que tenha conseguido fechar qualquer grande negócio até ao momento, o que aumenta as dúvidas sobre a sua capacidade de disponibilizar a contrapartida financeira exigida para contratar um jogador da dimensão de Ounahi.

Conseguirá o Al-Ittihad virar o jogo?

Apesar destes dados, não se pode excluir o Al-Ittihad da corrida pela contratação do internacional marroquino, sobretudo se a direção conseguir disponibilizar novos recursos financeiros ou reorganizar as suas prioridades no próximo período.

Em contrapartida, os clubes europeus parecem numa posição mais estável para fechar o negócio, o que faz com que as hipóteses do Al-Ittihad estejam associadas à sua capacidade de ultrapassar primeiro a sua crise financeira, antes de pensar em convencer o jogador a viver a experiência da Liga Roshn.

No final, Ounahi continua a ser um dos nomes mais aliciantes no mercado de transferências, mas a sua mudança para o Al-Ittihad, perante as atuais circunstâncias, parece mais um grande desafio do que um negócio fácil.