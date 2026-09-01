O Al-Hilal conseguiu engolir seu rival tradicional, o Al-Ahli, na primeira metade do primeiro tempo da partida do clássico, tanto dentro quanto fora de campo.

O Al-Hilal recebeu o Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em jogo adiado da terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal viveu 23 minutos excepcionais, nos quais liderou o Al-Ahli dentro de campo com total clareza, em desempenho e placar, enquanto sua torcida desenhou um quadro artístico excepcional também fora de campo.

O meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic abriu o placar para o Al-Hilal aos nove minutos, depois de ficar cara a cara com o goleiro senegalês Édouard Mendy, após um passe primoroso de Sultan Al-Mandash.

Aos 23 minutos, o ponta holandês Crysencio Summerville marcou o segundo gol do "Líder", após uma bela arrancada pela ala esquerda, antes de um chute rasteiro que enganou Mendy e balançou as redes.

Entre os dois gols, a torcida do Al-Hilal roubou as atenções com mais de uma faixa, uma delas exibindo a imagem de um tubarão, com uma mensagem de advertência: "Perigo, zona de tubarões", refletindo o que a equipe apresentou dentro de campo.