Djurgarden x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Liga Conferência 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (01), pelo jogo de ida da fase; veja como acompanhar na internet

O Djurgarden, da Suécia, recebe o Chelsea, da Inglaterra, na tarde desta quinta-feira (01), às 16h (de Brasília), na Stockholm Arena, em Estocolmo, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube e no streaming (veja a programação completa aqui).

Por uma vaga na final, no duelo decisivo no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia, as duas equipes entram em campo em busca de um lugar na grande final da competição. O vencedor enfrentará Fiorentina ou Real Betis na decisão.

O time sueco garantiu classificação direta para as oitavas de final ao terminar a fase de liga na quinta colocação, com 13 pontos. No mata-mata, superou o Pafos, do Chipre, nas oitavas, e o Rapid Viena nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Chelsea foi soberano na fase de liga: somou 18 pontos em seis jogos, com 100% de aproveitamento. Na fase eliminatória, despachou o Copenhagen e o Legia Varsóvia para chegar à semifinal.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Djurgarden: Manojlovic; Stahl, Tenho, Danielson, Kosugi; Siltanen, Stensson, Priske; Haarala, Guilliksen e Sawo. Ronaldo Técnico: Jani Honkavaara.

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Dewsbury-Hall, James, Palmer; Sancho, Nkunku e Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Djurgarden

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Malo Gusto, Wesley Fofana, Marc Guiu e Omari Kellyman são desfalques.

Quando é?