Dizer não ao Real Madrid aos 18 anos é para poucos. Lautaro Martinez foi um deles

Atacante da Inter de Milão promete agitar disputa entre Real e Barcelona no mercado, mas já recusou clube merengue uma vez

O atacante Lautaro Martínez, da , é uma das sensações do futebol europeu e promete agitar o mercado na próxima janela de transferências. O Barcelona tem o argentino como uma de suas prioridades, mas o Real Madrid também está de olho no jogador de 22 anos. No entanto, o curioso é que Lautaro já recusou o clube merengue uma vez.

O episódio aconteceu há quatro anos, quando o jovem ainda estava no , da . A informação foi revelada por Víctor Blanco, presidente do clube argentino, em entrevista ao Mundo Deportivo.

“Quando tinha 18 anos, Lautaro disse não ao Madrid. Eles vieram procurá-lo e ofereceram um empréstimo com uma opção de compra significativa. No entanto, ele rejeitou essa possibilidade porque queria ter sucesso no Racing antes de sair. E ficou. Ele foi muito claro sobre seus objetivos", contou o dirigente.

Mais times

O mandatário do clube de Avellaneda deu mais detalhes sobre a negociação e deixou claro que o Real tinha realmente interesse em contar com Lautaro. Assim, não é surpresa que o time de Zidane esteja interessado mais uma vez no jogador.

Mais artigos abaixo

“Eles estavam determinados a levá-lo para terminar de formá-lo em suas categorias de base. É evidente que eles perceberam suas condições. O dinheiro não foi pequeno e o Racing ficou com uma porcentagem interessante do passe. Mas ele sabia muito bem o que queria”.

Posteriormente, o Racing negociou o atacante com o , mas o negócio não andou. Então, Lautaro por pouco não parou no , grande rival dos merengues. A transferência não saiu por detalhes e o argentino acabou sendo comprado pela Inter de Milão por 25 milhões de euros, de acordo com Transfermarkt, site especializado em transferências.

Agora, só resta esperar para ver se, dessa vez, o El Clássico vai acontecer nos bastidores e se o camisa 10 da Inter irá recusar mais uma vez o poderoso .