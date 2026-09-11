A ÖFB falou em "visões diferentes em relação ao futuro direcionamento estratégico e à configuração" do cargo.

Segundo relatos da imprensa, o motivo para o fim do período de nove anos no cargo são diferenças inconciliáveis com o técnico Ralf Rangnick. O diretor esportivo teria, nesse meio-tempo, sido deixado de lado dentro da federação, já que a relação entre as duas figuras decisivas da liderança esportiva é considerada permanentemente abalada.

"Tomo conhecimento da decisão tomada. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a todas as colaboradoras e todos os colaboradores, em especial à diretoria de esportes, pela boa e colegial colaboração ao longo de nove anos muito bem-sucedidos", Schöttel foi citado em um comunicado da ÖFB.

Marc Janko também confirmou que o clima no ambiente da ÖFB já não era mais o mesmo. O ex-jogador da seleção e hoje comentarista da Sky explicou, olhando para os acontecimentos: "Quando você escuta o que se diz nos bastidores, então isso não é uma grande surpresa."

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Relação entre Ralf Rangnick e Peter Schöttel aparentemente está rompida

A relação entre o diretor esportivo e o treinador alemão parece estar rompida já há bastante tempo. Com Schöttel "e Ralf Rangnick, não funcionou tão bem assim", afirmou o ex-atacante. "É verdade que, já há algum tempo, Rangnick, em todas as coisas que são importantes para ele, não faz isso por meio de Peter, mas por meio de outras pessoas."

Com isso, chega ao fim uma era extremamente bem-sucedida na Federação Austríaca de Futebol. Schöttel, de 59 anos, assumiu sua função na federação em 2017. Inicialmente colocado como treinador da seleção sub-19, ele foi promovido apenas dois meses depois ao posto de responsável geral pelo esporte. Sob seu comando, a seleção nacional viveu uma fase de sucesso esportivo.

Em duas ocasiões consecutivas, os austríacos conseguiram a classificação para uma Eurocopa: tanto em 2021 quanto em 2024, a equipe da ÖFB chegou às oitavas de final.

Quem pode ser o sucessor de Peter Schüttel na Áustria?

O maior marco de seu mandato foi celebrado pela federação no verão passado, com a primeira classificação para uma fase final de Copa do Mundo em 28 anos. No torneio, a equipe foi eliminada nos 16 avos de final pelo depois campeão mundial Espanha.

A sucessão para o cargo vago ainda não foi oficialmente definida, mas, segundo o Krone, um favorito interno já começa a surgir: Sebastian Prödl é citado.

O ex-profissional da Bundesliga, que atuou por anos no Werder Bremen, comanda desde 2024 o departamento de base da ÖFB. Seu trabalho na federação goza de grande reconhecimento interno. Uma vantagem decisiva em relação a Schöttel, porém, deve ser sobretudo sua relação excepcionalmente boa com Ralf Rangnick.