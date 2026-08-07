A busca da KNVB por um novo técnico da seleção holandesa parece ter sofrido atraso por causa da candidatura repentina de Louis van Gaal. Segundo Mike Verweij, a federação ficou assustada com a candidatura pública do treinador de 74 anos para um quarto período à frente da Holanda.

Ronald Koeman decidiu, após a eliminação na Copa do Mundo, não renovar seu contrato que estava chegando ao fim, o que faz com que o diretor de futebol Nigel de Jong precise agir rapidamente. Afinal, no dia 24 de setembro, a Holanda já tem pela frente o duelo da Liga das Nações contra a Alemanha.

Nas últimas semanas, vários grandes nomes foram cogitados, mas Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag e até mesmo Pep Guardiola parecem não estar disponíveis. Com isso, Reiziger ganhou força e o atual técnico da seleção sub-21 da Holanda passou horas em conversas no último domingo com De Jong e o comissário de futebol Clarence Seedorf.

A situação mudou quando ficou claro que Van Gaal também está aberto a um retorno à KNVB. Verweij suspeita que a KNVB, internamente, já havia tomado uma decisão. "Trazer Michael Reiziger, que já trabalha na KNVB, e colocá-lo como técnico da seleção tem que ser algo óbvio. Porque Reiziger naturalmente quer muito ser técnico da seleção, e isso também é lógico", diz o jornalista no podcast Kick-off, do De Telegraaf.

A disponibilidade repentina de Van Gaal teria caído como uma bomba em Zeist. "Acho que a KNVB realmente ficou um pouco assustada com a disponibilidade de Van Gaal."

"Aliás, também acho extremamente estranho que eles próprios não soubessem disso. Porque Van Gaal ainda era o técnico da seleção em 2022 e, ao que me parece, também é uma das pessoas que você realmente poderia consultar na busca por um novo técnico. Junto com alguns outros, como Bert van Marwijk, Dick Advocaat e Guus Hiddink."

Segundo Verweij, apesar disso, a federação ainda parece disposta a promover Reiziger. "Acho que o atraso é para deixar a 'tempestadezinha' Louis van Gaal passar. Porque, segundo as últimas informações que tenho, ainda não houve contato com Van Gaal. Mas tudo indica que eles realmente vão apostar em Reiziger."