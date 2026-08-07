Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1015110707.jpgANP
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Disponibilidade de Van Gaal cai como uma bomba: é isso que a KNVB parece planejar agora

Países Baixos
L. van Gaal
M. Reiziger

A busca da KNVB por um novo técnico da seleção holandesa parece ter sofrido atraso por causa da candidatura repentina de Louis van Gaal. Segundo Mike Verweij, a federação ficou assustada com a candidatura pública do treinador de 74 anos para um quarto período à frente da Holanda.

Ronald Koeman decidiu, após a eliminação na Copa do Mundo, não renovar seu contrato que estava chegando ao fim, o que faz com que o diretor de futebol Nigel de Jong precise agir rapidamente. Afinal, no dia 24 de setembro, a Holanda já tem pela frente o duelo da Liga das Nações contra a Alemanha.

Nas últimas semanas, vários grandes nomes foram cogitados, mas Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag e até mesmo Pep Guardiola parecem não estar disponíveis. Com isso, Reiziger ganhou força e o atual técnico da seleção sub-21 da Holanda passou horas em conversas no último domingo com De Jong e o comissário de futebol Clarence Seedorf.

A situação mudou quando ficou claro que Van Gaal também está aberto a um retorno à KNVB. Verweij suspeita que a KNVB, internamente, já havia tomado uma decisão. "Trazer Michael Reiziger, que já trabalha na KNVB, e colocá-lo como técnico da seleção tem que ser algo óbvio. Porque Reiziger naturalmente quer muito ser técnico da seleção, e isso também é lógico", diz o jornalista no podcast Kick-off, do De Telegraaf.

A disponibilidade repentina de Van Gaal teria caído como uma bomba em Zeist. "Acho que a KNVB realmente ficou um pouco assustada com a disponibilidade de Van Gaal."

"Aliás, também acho extremamente estranho que eles próprios não soubessem disso. Porque Van Gaal ainda era o técnico da seleção em 2022 e, ao que me parece, também é uma das pessoas que você realmente poderia consultar na busca por um novo técnico. Junto com alguns outros, como Bert van Marwijk, Dick Advocaat e Guus Hiddink."

Segundo Verweij, apesar disso, a federação ainda parece disposta a promover Reiziger. "Acho que o atraso é para deixar a 'tempestadezinha' Louis van Gaal passar. Porque, segundo as últimas informações que tenho, ainda não houve contato com Van Gaal. Mas tudo indica que eles realmente vão apostar em Reiziger."

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google