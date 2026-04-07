Dirk Kuijt revela em qual clube será técnico na próxima temporada: “Espero que isso aconteça logo”

Dirk Kuijt parece que continuará no comando do FC Dordrecht na próxima temporada. Em entrevista à ESPN, o técnico de 45 anos revelou que todas as partes manifestaram a intenção de renovar o contrato por mais um ano.

O contrato de Kuijt no Krommedijk expira após esta temporada. Embora os playoffs já estejam fora de questão, o De Schapekoppen deseja continuar com o jogador que disputou 104 partidas pela seleção holandesa.

Kuijt espera uma resposta em breve. “Essa é a minha intenção. Já estamos conversando há muito tempo. Na verdade, já há um acordo, mas em assuntos importantes é preciso colocar tudo por escrito, e para isso há outras pessoas responsáveis.”

“Espero que isso aconteça em breve. Tenho muito prazer em trabalhar no Dordrecht, posso me desenvolver muito bem como técnico e acho fantástico ajudar jogadores talentosos a evoluírem”, continua Kuijt.

O ambicioso treinador está ansioso para continuar seu trabalho. “Temos realmente muito talento aqui, rapazes que têm tudo para dar o próximo passo. E eu gostaria muito de ajudá-los nisso.”

Até agora, o Dordrecht disputou 36 partidas oficiais sob o comando de Kuijt. Foram 11 vitórias, 11 empates e 14 derrotas.

Na temporada atual, o Dordrecht ainda enfrenta o ADO Den Haag, o Almere City e o Willem II. O primeiro é o antigo clube de Kuijt.