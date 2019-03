Dirigente revela plano para assinar com Mbappé

Luis Marcos Ferrer contou toda a força-tarefa do PSG para afastar o jovem do Real Madrid

Grande destaque do PSG, Mbappé esteve muito próximo de assinar com o Real Madrid antes de aceitar a proposta do clube parisiense. No entanto, Luis Marcos Ferrer, dirigente do clube, revelou a operação montade para atrair a jovem estrela do Monaco.

“Tivemos que fazer o dobro de trabalho do Real Madrid. Nós fomos à casa dele, conversamos com os familiares, mostramos o projeto. Por sorte, Kylian acreditou no nosso projeto e nós conseguimos fechar o negócio. O Zidane e o Real Madrid chamaram o Mbappé, era muito difícil pensar que a gente ia conseguir convencer. Fizemos tudo o que se pode imaginar para convencer ele e a família”, disse antes de contar a atitude do PSG quando soube que o Real formalizou uma proposta.

“Na manhã seguinte, eu tomei um avião para tomar um café da manhã com a família e contar que ele deveria seguir na França. Tínhamos que convencer que não era a hora dele deixar o futebol francês”, completou.

Vale lembrar que Mbappé possui vínculo com o PSG até 2022.