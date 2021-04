Diretoria do Flamengo aguarda propostas para negociar Leo Pereira

Zagueiro faltou ao treino desta quinta-feira (29) e sequer comunicou a diretoria

A situação de Leo Pereira no Flamengo não anda das melhores. O zagueiro, que vem sendo pouco utilizado pelo técnico Rogério Ceni não deve ficar no clube no próximo semestre. Isso porque, segundo apuração da Goal, a diretoria e o staff do atleta chegaram a um consenso de que o melhor para ele é buscar novos ares.

Nesta quinta-feira (29), Léo Pereira não compareceu na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu e nem avisou o motivo. Na última quarta (28), ele foi flagrado em um baile funk no Rio de Janeiro, sem máscara e consumindo bebida alcoolica.

Ainda segundo apuração da Goal, o zagueiro não vive bom momento também na vida pessoal e não vem conseguindo se concentrar no futebol, "cabeça não tá boa", disse uma fonte da reportagem.

Recentemente, o Flamengo chegou a receber uma proposta de empréstimo do Besiktas, da Turquia, mas recusou. Ceni tinha o intuito de recuperar o futebol de Leo Pereira durante o Campeonato Carioca.

Aos 25 anos de idade, Leo Pereira chegou ao Flamengo em janeiro de 2020 a pedido do técnico Jorge Jesus. O português via no zagueiro características para ser o substituto ideal de Pablo Marí, negociado com o Arsenal. Depois de um início promissor, o jogador não conseguiu manter o nível e acabou perdendo espaço.