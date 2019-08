"Time forte é um time com Neymar", diz técnico do PSG

Técnico revela que conta com o brasileiro para a temporada no clube francês

Se para muitos os dias de Neymar no estão contados, o técnico Thomas Tuchel pensa o contrário e conta com a presença do brasileiro no clube parisiense.

Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (17), Tuchel revelou que conta com o camisa 10 para a temporada.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

Mais artigos abaixo

"É meu jogador, está em meu vestiário. Quando penso em um time forte, penso em uma equipe com Neymar, agressivo, com bons dribles... Hoje não temos uma saída solucionada, nada mudou. Nossa relação é a mesma e creio que entre ele e o clube, se não encontrar uma saída, ficará. Ainda tem três anos de contrato, nada mudou".

Neymar é pretendido por e , que negociam diretamente com o PSG. O brasileiro teria preferência em voltar a atuar no Camp Nou.