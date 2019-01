Diretor revela que Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Napoli

Astro da Juventus, gajo poderia estar defendendo outro clube da Serie A atualmente

Em uma realidade alternativa, Cristiano Ronaldo é o camisa 7 do Napoli, que disputa a liderança da Serie A com a Juventus e está no mata-mata da Champions League.

Não entendeu? Explico.

Estrela da Juventus, Cristiano Ronaldo poderia estar defendendo o... Napoli! O diretor esportivo do clube, Cristiano Giuntoli, revelou que o astro português foi oferecido aos Partenopei pelo seu empresário, Jorge Mendes.

"Temos uma relação próxima com Jorge desde a renovação de Ghoulam e muitas vezes falamos com ele. (Jorge Mendes) estava com (Aurelio) De Laurentiis (presidente do Napoli) quando nos ofereceu CR7. Ficamos em silêncio e, ao entrar em detalhes da operação, nos demos contra que para nós seria uma operação fora de nosso alcance", disse o dirigente à Sky Sports.

Cristiano Ronaldo acabou se transferindo para a Juventus por 112 milhões de euros na última janela de transferências, e tem sido a grande estrela da Vecchia Signora, que lidera a Serie A invicta e com o recorde de pontos em um único turno na história da competição. O gajo é o artilheiro do torneio, com 14 gols.