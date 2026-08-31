O argelino Hicham Boudaoui, meio-campista do Nice, da França, está perto de se transferir para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, depois que os dois clubes chegaram a um acordo inicial pela negociação por cerca de 8 milhões de euros, à espera de um último passo antes de concretizar a ida do jogador para o Campeonato Saudita.

O jornal francês L'Équipe informou que Nice e Al-Ittihad chegaram a um acordo sobre a transferência de Boudaoui, enquanto o clube saudita obteve o aval do jogador de 26 anos, restando apenas conseguir a aprovação do Fundo de Investimento Público saudita, órgão que ratifica esse tipo de transferência.

Espera-se que a aprovação final permita a Boudaoui passar pelos exames médicos, como preparativo para assinar oficialmente os contratos de sua transferência para o Al-Ittihad, depois que as partes principais acertaram os detalhes do negócio.

Boudaoui se prepara para virar uma página de 7 anos com o Nice, ao qual chegou vindo do Paradou, da Argélia, em uma trajetória na qual disputou o Campeonato Francês e se impôs como um dos elementos fundamentais no meio-campo da equipe.

A transferência do jogador argelino para o Al-Ittihad acontece a apenas um ano do fim de seu contrato com o Nice, o que levou o clube francês a concordar com sua saída e obter proveito financeiro do negócio, em vez de esperar até que ele entrasse em seu último ano com a equipe.

O negócio virou uma questão de tempo, já que Boudaoui aguarda a luz verde final para realizar os exames médicos, antes do anúncio oficial de sua transferência para o Al-Ittihad e de viver uma nova experiência no Campeonato Saudita.