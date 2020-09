Diniz xinga Luciano, que responde com gol. E a torcida do São Paulo apoia quem?

Tricolor saiu do Morumbi com um empate contra o Red Bull Bragantino e perdeu a chance de terminar a quarta-feira na liderança do Brasileirão

Uma das particularidades que o futebol em tempos de pandemia trouxe refere-se aos estádios vazios. Com isso, as transmissões de TV têm conseguido captar com maior clareza os discursos e a irritação dos técnicos a beira do campo. Nessa quarta-feira, os microfones captaram e fúria e os xingamentos de Fernando Diniz, do , ao atacante Luciano após cometer um pênalti. Poucos minutos depois o camisa 11 fez o gol do empate e acendeu uma discussão nas redes sociais sobre treinador e jogador.

O Tricolor empatou o jogo contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1, em partida disputada no Morumbi. O time visitante ainda desperdiçou duas cobranças de pênaltis: primeiro com Claudinho, depois com Artur. Com o empate, o time da capital paulista perdeu a chance de "dormir" líder do Brasileirão, já que o só joga na quinta-feira (10).

O São Paulo perdia por 1 a 0, quando Luciano colocou a mão na bola, fora da área, e foi assinalada falta. Na cobrança desse tiro livre, Luciano foi interceptar e colocou a mão mais uma vez, só que dentro da área. Pênalti para o Braga, que desperdiçou.

Após a checagem do VAR e a confirmação da penalidade, Fernando Diniz explodiu em raiva e gritou: "Parabéns, Luciano. Vai tomar no c*". O treinador completou a cena com um "tá olhando o quê?" para o atacante.

Com o penal desperdiçado, Luciano foi de vilão a herói, já que treze minutos depois, o camisa 11 balançou as redes em uma confusão bisonha da zaga da equipe de Bragança.

O jogo terminou empatado, pois Artur, do , perderia mais um pênalti, já nos minutos finais. Porém, a discussão já tinha tomado conta de algumas redes sociais e a fala de Diniz imediatamente se tornou um meme do Twitter.

Diniz vendo o gol do Luciano depois de ter xingado ele #VamosSaoPaulo pic.twitter.com/rbsuKNxjuj — Igor jesus 🇾🇪 (@igo_rjesus) September 9, 2020

Essa situação acentua uma questão delicada para a torcida são-paulina. Com a "pulga atrás da orelha" com o treinador especialmente após a eliminação no , a torcida tem valorizado Luciano como um dos mais importantes jogadores do atual momento do São Paulo.

Não foram poucas as vezes que as redes sociais foram palcos de frases como "Luciano salvou o emprego de Diniz". Tal afirmação pode ser exagerada, mas ela tem seu sentido.

Luciano é a única contratação da "era Diniz". Trata-se de um homem de confiança do treinador e vem se encaixando muito bem no time. Em sete jogos no time paulista, Luciano fez três gols e deu uma assistência.

Dificilmente o episódio do xingamento terá algum impacto na relação entre técnico e jogador, pois trata-se de uma explosão de raiva comum em contextos competitivos, mas isso pode trazer uma tendência da torcida a apoiar quem corresponde dentro do campo.

Com um início impactante no Morumbi, Luciano repete as boas atuações sob Fernando Diniz, que ganharam fama no . E essa relação de explosões de raiva e amor pode continuar levando o atacante a números mais altos e a um protagonismo maior no campeonato.