Diniz ou Cuca? Tiago Volpi elege atual treinador como o melhor de sua carreira

Em entrevista coletiva, Tiago Volpi elege Fernando Diniz como melhor treinador com quem já trabalhou, na frente de nomes como Cuca, Argel, e outros

Uma coisa que podemos falar de Fernando Diniz é que ele é querido por onde passa. Mesmo com seus métodos de trabalho exigentes, o atual treinador do sempre é reconhecido por seus jogadores: para Tiago Volpi, Diniz é o melhor técnico com quem já trabalhou, na frente de Cuca, Adilson Batista, Guto Ferreira, Argel Fucks, entre outros.

Diniz pode ainda não ter consolidado no comando do São Paulo, mas já é querido pelos jogadores: mesma coisa que aconteceu no Fluminense, já que quando o treinador foi dispensado, houve um movimento de atletas do clube que defendiam a manutenção do técnico. No , também era reconhecido, tanto que Pablo o pediu no São Paulo, depois da demissão de Cuca.

Sobre Fernando Diniz: “Sou suspeito para falar do Diniz, porque, particularmente, é o melhor treinador que trabalhei. É um profissional competente, competitivo e que nos dá todas as ferramentas possíveis para chegar no jogo e ter o melhor desempenho”. pic.twitter.com/PsjpWWGkNR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 27, 2019

Cuca talvez seja o principal nome "afetado" pelas declarações do goleiro: o trabalho do veterano não deixou saudades no São Paulo, e mesmo que os resultados não tenham chegado com Diniz, o atual técnico do tricolor parece ter mais respaldo do grupo.

Outros nomes que também "perderam" para Diniz na opinião de Tiago Volpi são Argel Fucks, Hélio dos Anjos, Adilson Batista e Guto Ferreira, no , e Víctor Manuel Vucetich, no , pentacampeão mexicano e tricampeão da Liga dos Campeões da Concacaf, quando ainda treinava o .

Confira a lista dos técnicos que treinaram Tiago Volpi, desde sua passagem pelo Figueirense, quando foi "revelado" para o futebol brasileiro: