Diniz e Daniel Alves revivem piores momentos com torcedor em nova decepção do São Paulo

Derrota para o time reserva do Santos neste domingo (10), deixou novamente a torcida irada com o time

O torcedor do vive mais uma noite de pesadelos no Campeonato Brasileiro. Após ser derrotado pelo RB Bragantino por 4 a 2 no meio da semana , o Tricolor foi batido pelo por 1 a 0 neste domingo (10), no Morumbi, com gol de Jobson.

A mais nova derrota - dessa vez para o time reserva do , que está focado na semifinal da Libertadores -, foi o suficiente para irritar novamente os torcedores, que podem ver e encostarem na briga pela liderança ainda nesta rodada.

Daniel Alves e Fernando Diniz, como de costume, são os alvos favoritos . Enquanto o jogador é acusado de "entregar" mais um gol e não cobrar bem as cobranças de falta, o técnico é questionado o motivo de Dani ser intocavél na equipe.

Se Daniel Alves é batedor de falta, eu sou astronauta! — Jantadas SPFC🇾🇪 (@jantadasSpfc) January 10, 2021

Ainda to procurando futebol compatível com 1,5 milhão mensais, Daniel Alves.

Meia dúzia de bons jogos, um monte de jogos sem nenhuma relevância, vários jogos com falhas grotescas.

Opa, perdão, não pode criticar o dono do time. #SPFC — Beto (@Beto_Morumbi) January 10, 2021

Temos duas certezas na vida; uma é a morte, e a outra é que o Daniel Alves vai bater a falta pra fora — Jonas ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 (@jonaspfc_) January 10, 2021

O Hernanes merece chance de ser titular sim!

O Daniel Alves não joga bem desde o jogo contra o curintia, e não sai!

Ele não é nada no SPFC, mas é o chefe do Diniz... é foda viu!!!

Até quando!? — Balbino (@GilsonBalbino3) January 10, 2021

Daniel Alves todo jogo erra e no erro dele sai o gol do adversário, mas o dono da bola não pode ser substituído ou cobrado. Incrível. — giovanna (@gixlix) January 10, 2021

Vale lembrar que, presente em 42 partidas do São Paulo em 2020, Daniel Alves sempre atuou como titular no time do Morumbi. O meia de 37 anos foi substituído apenas duas vezes na temporada, nas vitórias sobre e Deportivo Binacional, do .

A derrota deixou o São Paulo estacionado com 56 pontos, mas contou com a derrota do para o Ceará. No entanto, ainda pode ver o Internacional, com 50 pontos, reduzir a diferença na tabela de classificação ainda neste domingo, assim como o Atlético-MG, com 49. O terá pela frente o RB nesta segunda-feira (11).

Dani Alves e Fernando Diniz já foram alvos da torcida em 2020



Diniz quase caiu em 2020 após sequência negativa / Foto: Divulgação São Paulo

Fernando Diniz não cansa de elogiar e sair em defesa de Dani Alves desde que assumiu o comando da equipe. A mais recente aconteceu na eliminação do São Paulo para o Grêmio na semifinal da Copa do .

Na ocasião, o treinador exaltou a qualidade do capitão: "O Daniel Alves é um jogador de nível internacional, está na última prateleira dos jogadores. É um jogador que tem capacidade de ler o jogo, colocar os companheiros na cara do gol, cresce em jogos decisivos, ele agrega em vários aspectos. Na parte técnica, ele é acima da média, a história está escrita, como um dos maiores de todos os tempos", afirmou.

O treinador não esconde ainda a admiração que tem pelo jogador e já afirmou que Dani é seu 'grande par' dentro do elenco tricolor.