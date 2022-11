Dinamarca x Tunísia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções entram em campo nesta terça-feira (22), pela primeira rodada do Grupo D do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV

Abrindo a disputa do Grupo D da Copa do Mundo, Dinamarca e Tunísia entram em campo nesta terça-feira (22), às 10h (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming.

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, com narração de Renata Silveira e comentários de Richarlyson, Zé Roberto e Paulo César de Oliveira. Já no SporTV, Julio Oliveira ficará responsável pela narração, enquanto os comentários serão de Alexandre Lozetti, Fábio Junior e Janette Arcanjo.

A Dinamarca classificou-se com muita autoridade para a Copa do Mundo. A seleção garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias Europeias, com 27 pontos conquistados dos 30 disputados. Foram nove vitórias e um empate.

"Acho que estamos em uma boa posição, mas você não pode apenas jogar com emoção. Precisamos ter qualidade em campo. Acho que a qualidade do futebol está aí e estamos prontos", afirmou o técnico Kasper Hjulmand.

Já a Tunísia garantiu a vaga nas Eliminatórias Africanas após vencer Mali por 1 a 0 no jogo de ida e 0 a 0 na volta. Ellyes Skhiri sofreu uma fratura na bochecha, mas voltou usando uma máscara personalizada no meio-campo.

Escalações

Escalação do provável da Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjaer, A Christensen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Skov Olsen, Eriksen, Lindstrom; Dolberg.

Escalação do provável da Tunísia: hmen; Drager, Talbi, Bronn, Abdi; Laidouni, Skhiri, Chaalali; Ben Slimane, Msakni, Khazri.

Desfalques

Dinamarca

A Dinamarca não tem problemas com desfalques. Vale destacar que Andreas Christensen acabou de regressar de lesão.

Tunísia

Também não há desfalques confirmados do lado da Tunísia.

MELHORES APOSTAS E DICAS

A Dinamarca é favorita contra a Tunísia nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória da Dinamarca, $ 3.95 no empate e $ 7,40 caso a Tunísia vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 9,40 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,06 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols nos dois tempos, pagando-se $ 2,01 caso positivo, e $ 1,78 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DINAMARCA A E TUNÍSIA: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

Até o momento a Dinamarca registra quatro participações em Copas: 1986, 1998, 2002, 2010 e 2018. A sua melhor campanha foi no Mundial da França, em 98. Na ocasião chegou às quartas de final, mas foi eliminada pelo Brasil por 3 a 2.

Já a Tunísia, indo para a sua sexta participação, a segunda consecutiva, nunca avançou da primeira fase, mas na sua estreia no Mundial conquistou um feito histórico: foi a primeira seleção da África a vencer um jogo de Copa do Mundo. Na ocasião, bateu o México por 3 a 1.

Quando é?

• Data: terça-feira, 22 de novembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Estádio da Cidade da Educação – Doha, Qatar

• Arbitragem: CÉSAR ARTURO RAMOS (árbitro), ALBERTO MARTIN e MIGUEL ÁNGEL (assistentes), HÉCTOR SAID (quarto árbitro)