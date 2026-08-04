O sueco Roony Bardghji, jogador do Barcelona, aproveitou seus 45 minutos em campo diante do Birmingham para confirmar a todos que ainda é um jogador procurado no atual mercado de transferências.

O ponta sueco foi um dos principais destaques do Barcelona no segundo tempo, dando à equipe catalã velocidade, habilidade e objetividade no toque final durante o amistoso que terminou com a derrota do Barça nos pênaltis, após o empate por 2 a 2.

Segundo o jornal "As", a entrada de Bardghji coincidiu com o melhor período ofensivo da equipe de Flick, tendo ele finalizado duas vezes na direção do gol, alcançado uma taxa de acerto de passes de 87% (31 de 36), completado dois dribles, recuperado a bola três vezes e cometido 12 faltas.

A situação de Bardghji é uma das questões que o diretor esportivo Deco precisa resolver antes do fechamento da janela de transferências, já que o Barcelona acredita em seu talento e que a contratação não foi um erro, mas a concorrência pela posição de ponta é acirrada e, com a chegada de Karim Adeyemi, que atuou como titular contra o Birmingham, suas oportunidades serão limitadas, se não inexistentes.

A direção esportiva do Barcelona entende que o jogador precisa de tempo de jogo suficiente para continuar evoluindo, e que o melhor que ele pode fazer é sair.

Ainda assim, Deco quer manter algum controle sobre o jogador para o futuro, e a melhor forma de sua saída seria um negócio que inclua uma opção de recompra, um percentual sobre qualquer venda futura ou um empréstimo, e Bardghji não sofre com a falta de ofertas.