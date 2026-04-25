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Dies JanseIMAGO
Siep Engelen

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Dies Janse está em negociações avançadas e pode deixar o Ajax já neste verão

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D. Janse

O Club Brugge está muito interessado em Dies Janse, segundo Sacha Tavolieri. O renomado jornalista belga especializado em transferências afirma que o zagueiro do Ajax já está em “negociações avançadas” com o clube 19 vezes campeão da Bélgica. 

Janse está emprestado pelo Ajax ao FC Groningen nesta temporada, onde vem causando uma excelente impressão. Normalmente, ele retornaria a Amsterdã neste verão, onde possui um contrato até meados de 2029. 

Curiosamente, ele já expressou esta semana à ESPN toda a sua confiança em retornar ao Ajax. “Se estou pronto para uma vaga no time titular? Sim. Vou voltar e disputar a vaga, é simples assim. O que aconteceu aqui no Groningen me dá muita confiança para voltar.” 

Esse retorno ao Johan Cruijff ArenA está agora, de repente, muito mais incerto. Embora, segundo Tavolieri, o Club Brugge ainda não tenha feito uma oferta oficial ao Ajax, o clube já está em negociações avançadas com Janse. 

Isso parece indicar que o próprio Janse está interessado em uma aventura na Bélgica. O Club Brugge estaria muito impressionado com seu desempenho no Groningen nesta temporada e, por isso, quer lhe oferecer um contrato. 

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