Diego Ribas se despede e oficializa Gabigol como novo 10 do Flamengo

Gabigol vai usar a camisa 10 a partir da próxima temporada e Pedro ficará com o número 9

O sábado foi de muita emoção para o torcedor do Flamengo. O último jogo do ano no Maracanã marcou também a despedida dos Diegos e o início de uma nova era para Gabigol, que herdou a camisa 10 das mãos de Ribas.

No início do segundo tempo, Diego Ribas, que começou a partida diante do Avaí como titular da equipe, foi substituído para receber o carinho da torcida. Ele abraçou todos os jogadores e até a árbitra da partida. Foi ovacionado pela a arquibancada e, antes de sair, tirou a camisa e entregou para Gabigol.

O artilheiro do Flamengo vai usar a camisa 10 a partir da próxima temporada e Pedro ficará com o número 9. Ao receber a camisa, Gabi fez questão de ovacionar e fazer referência a Diego, seu ídolo desde os tempos em que jogava na base do Santos.

Além de se despedir do Flamengo, Diego Ribas se despede também dos gramados. O meio-campista, que chegou ao time carioca em 2016, vai pendurar as chuteiras. Este ano, ele estreia como comentarista da TV Globo e vai participar da cobertura da Copa do Mundo do Qatar.