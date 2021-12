Diego Milito: o herói de duas cidades

Diego Milito foi o protagonista de grandes façanhas com cada camisa que vestiu, mas duas fizeram do atacante um herói. Em 2001, ele participou de todos os 19 jogos do Campeonato Argentino daquele ano, em que ajudou o Racing Club a quebrar uma seca de 35 anos sem ganhar o título da liga nacional. Seus gols pelo clube argentino o levaram ao Genoa, Zaragoza e Inter de Milão, onde usaria seu apelido, "O Príncipe", para alcançar grandes conquistas.



Em sua primeira temporada em Milão, Diego foi a estrela da equipe treinada por José Mourinho, marcando 35 gols em 50 jogos. Em 5 de maio de 2010, ele marcou o gol decisivo na final da Copa da Itália, contra a Roma, para conquistar seu primeiro título com os Nerazzurri. Onze dias depois, ele marcou contra o Siena para levantar o título da Serie A Italiana, mas ainda havia mais por vir. Uma semana depois, Milito foi o herói da final da Liga dos Campeões, marcando dois gols contra o Bayern de Munique, para fazer da Inter o primeiro clube italiano a vencer a Tríplice Coroa.



Em junho de 2014, Diego Milito deixou a glória de Milão para retornar ao Racing, clube do coração, voltando como um jogador estabelecido na elite do futebol, mas não como um ídolo (ainda). O Príncipe foi cativante e amável pela façanha no início do milênio e por seu sentimento de pertencer ao time.



Superando as complicadas lesões que marcaram seus últimos meses na Inter, Milito foi fundamental para mudar o espírito da equipe de Avellaneda, se destacando em difíceis partidas contra San Lorenzo, River e Boca, ganhando o Torneio de Transição de 2014.

Naquela temporada em que Diego acabou se tornando o herói de uma nova cidade, no Racing, se destacava o torcedor Santiago Fretes, um torcedor albiceleste sem perna, que usou suas muletas para assistir aos jogos de perto do campo. Para o atacante, este torcedor foi uma das melhores representações dos valores e dedicação ao futebol, razão pela qual a EA Sports e a FIFA 22 decidiram reuni-los.

Diego Milito, herói de Racing e Inter, além de ícone emblemático do futebol, conheceu Santiago Fretes em um encontro cheio de paixão e no melhor espírito "Powered by Football", mensagem da EA Sports deste ano.