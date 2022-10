Assista: Diego Costa dá cabeçada 'à la Zidane' e é expulso pelo Wolverhampton

Lance aconteceu nos últimos minutos da partida e não influenciou no empate contra o Brentford

Um lance no mínimo curioso aconteceu na partida entre Brentford e Wolverhampton, neste sábado (29), pela 14ª rodada da Premier League. Já nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, deu uma cabeçada em Ben Mee e foi expulso após checagem do VAR.

O jogo já se encaminhava para o apito final quando Diego Costa, para tentar de livrar da marcação do zagueiro do Brentford, agarrou Ben Mee e deu uma cabeçada na altura do rosto do adversário. Depois o atacante ainda derrubou o defensor.

Veja o lance:

A princípio, a falta não tinha sido marcada, mas o árbitro de vídeo sugeriu a revisão do lance, que foi ao monitor, viu o lance e puniu Diego com o cartão vermelho direto.

No futebol inglês, um cartão vermelho direto corresponde a três jogos de suspensão. Por isso, Costa não estará disponível para os jogos dos Wolves contra o Brighton (Premier League), Leeds (Copa da Liga Inglesa) e Arsenal (Premier League).