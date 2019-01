Diego Costa está de volta à Madrid para finalizar tratamento

O objetivo do clube é contar com o atacante para os embates contra a Juventus, pela Champions League

Sem entrar em campo desde dezembro de 2018, Diego Costa já está em Madri e a missão é estar recuperado da lesão em seu pé esquerdo para vestir a camisa do Atleti no duelo contra a Juventus, pelas oitavas de final da Champions League, no dia 20 de fevereiro.

O atacante hispano-brasileiro teve o osso do quinto metatarso no Brasil, pelo doutor Rodrigo Lasmar, e após se recuperar em Lagarto (Sergipe), sua cidade natal, retornou à Espanha e a programação é de trabalhos com bicicleta ergométrica e na piscina para estar apto o mais rápido possível para o técnico Diego Simeone.

Simeone, aliás, disse que o grande reforço do Atlético de Madrid para este novo ano seria justamente a recuperação do atacante. Na atual temporada, em 15 jogos Diego Costa fez quatro gols.