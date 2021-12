Com futuro em aberto, Diego Costa tem multa que varia conforme tempo de contrato no Atlético-MG

Diego Costa não tem uma definição sobre o seu futuro no Atlético-MG. O atacante de 33 anos é monitorado pelo Corinthians e atrai interesse de clubes do exterior. A sua multa rescisória na Cidade do Galo, porém, varia conforme o tempo de contrato no clube.

O atacante tem vínculo até o fim de 2022. A rescisão exige o pagamento do valor restante do acordo, conforme apurado pela GOAL. Ele recebe R$ 16 milhões (R$ 16.075.280,00 é o número exato) por ano na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) em sua passagem pela Cidade do Galo. O atacante tem o maior salário do clube ao lado do atacante Hulk.

Será necessário, portanto, que o clube interessado em contratá-lo, ou o próprio centroavante, desembolse este valor para tirá-lo da Cidade do Galo. Não houve conversas entre o estafe do atleta e a diretoria nos últimos dias. O clube aguarda o fim da temporada para decidir questões envolvendo saídas e chegadas ao clube.

O Atlético ainda entra em campo na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR, pela partida de volta da final da Copa do Brasil. Os mineiros venceram o jogo de ida por 4 a 0, no Mineirão. Diego Costa, com um incômodo na coxa direita, é ausência no compromisso. O atleta, contudo, viajou a Curitiba para assistir ao jogo da Arena da Baixada.

Contratado em agosto deste ano, Diego Costa chegou ao Atlético-MG a pedido de Cuca. O atacante de 33 anos fez 19 partidas pelo time, com 1.163 minutos em campo. Ele marcou cinco gols e deu uma assistência em sua passagem.