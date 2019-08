Diego Alves defende dois pênaltis e vive sua noite mais emblemática no Flamengo

A primeira vez que o goleiro interceptou dois penais no mesmo jogo foi pelo Valencia, quando evitou uma goleada

Diego Alves segue na sua montanha russa de emoções com a camisa do em 2019: foi herói da classificação na Libertadores, contra o , vilão em derrota para o , no Brasileirão, e agora novamente herói. Mas desta vez a exibição do camisa 1 rubro-negro talvez tenha sido a mais emblemática desde sua chegada ao clube, em 2017.

Neste sábado (17), o goleiro pegou dois pênaltis no clássico contra o e foi, ao lado de Bruno Henrique, o grande protagonista da vitória por 4 a 1, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

As duas defesas aconteceram no segundo tempo: aos 58’, caiu para o seu lado esquerdo para defender a cobrança de Yago Pikachu e, dez minutos depois, escolheu o mesmo canto para espalmar o chute de Bruno César. Foi o oitavo pênalti defendido pelo goleiro, conhecido mundialmente por este predicado, desde sua chegada ao Fla.

Logo após o apito final, Diego explicou o seu segredo aos microfones do Premiere FC: "Eu tenho autocontrole, tranquilidade que me permite fazer isso de vez em quando. A torcida quer que pegue todos os pênaltis, é difícil. Quando ajuda o time assim a gente saí com orgulho", e relembrou: “segunda vez na minha carreira (que pegou dois pênaltis em uma única partida)".

A primeira delas foi em 2016, mas ao contrário do que ocorreu neste sábado (17) a lembrança final não foi das melhores. O Valencia, clube defendido na época por Diego, recebia o em jogo válido pela sétima rodada de . Os colchoneros jogaram melhor e venceram por 2 a 0, mas poderia ter sido quatro se o brasileiro não tivesse defendido os pênaltis de Gabi e Antoine Griezmann - que já havia aberto o placar com a bola rolando antes de Kevin Gameiro dar números finais ao jogo. Companheiro de Diego Alves no Flamengo de hoje, Filipe Luís foi titular do Atleti naquele dia 2 de outubro.

Na primeira vez que Diego Alves defendeu dois pênaltis em um único jogo, evitou uma derrota por goleada. Na segunda, contribuiu para uma vitória por goleada.